実業家・進撃のノアがハワイを満喫する様子をアップした。

１２日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、自身の誕生日祝いで集まった関係者らと撮影。「ハワイでこんなにも集まっていただいて感謝です」とつづった。

「エースファクトリー」グループ創業者の綾田武司氏と楽しそうに撮影した姿もアップ。「こんなノアをこれからも宜（よろ）しくお願いします笑」と綾田氏にメッセージを寄せた。

ノアはギンガムチェックのキャミソールワンピース姿。常夏コーデを披露した。

進撃のノアは人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。ヒカルは離婚理由について「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明。結婚から約４か月後の９月中旬にヒカルが「ぼくたちはオープンマリッジ（夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形）として生きていきます。簡単に言いますね。浮気ＯＫです」と報告して話題を集めた。