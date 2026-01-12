＜旦那がクレーム＞「食費だけで月5万円も使ってるの！？」職場の人は週5,000円らしく…本当に？
物価が上昇しているなか、節約をしているママもいることでしょう。例えば食費を抑えるために、できるだけ安く買えるお店に行くなどしているかもしれません。でも、生活費に関しては旦那さんと感覚の違いもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『小学2年生の息子と5歳の娘と4人暮らしです。旦那に1週間の食費はどれくらい？ と聞かれたので、1万2,000円くらいと答えたら、「食費だけで月5万円も使っているの？！」と言われました。職場の人が、頑張れば1週間5,000円で4人の食費を賄えると言っていたとのこと。物価高の今、4人家族で1週間の食費5,000円は無理だと思いませんか？』
1週間の食費はいくら？スーパーでちょっと買い物するだけで……
『ちょっと夕飯の食材を買おうと思ってスーパーに行っても5,000円以上よ？』
『3〜4日分まとめて買うけれど、1回の買い物で1万円は余裕で超えるわ。1週間2万円が当たり前だよ』
『うちは夫婦2人でも週5,000円なんて無理なのに』
1回の買い物でまとめて買うとなれば、1万円以上になるというママも。また夕ご飯の食材だけでも5,000円以上になることもあるため、1週間の食費を5,000円で抑えるのは、相当難しいことのようです。さらに夫婦2人でも週5,000円で暮らせないこともあるようですから、家族4人の投稿者さんは、よほどの努力をしないと難しいのではないでしょうか。
食費が安いのは、実家からお米や野菜をもらっている？
『職場の人は身内に農家がいて、お米や野菜をただで分けてもらえるのでは？』
『1週間5,000円というのは、実家に行って食べたり、食材をもらったりしているんでしょ？ 人の言葉なんてあてにならない。まして、職場の人が男性だったらわかっていないと思う』
旦那さんの職場の人は1週間の食費が5,000円とのことですが、実家が農家でお米や野菜をもらっている可能性もあります。もともと買う食材が少ないために、食費を抑えることができているのかもしれません。また話している人が家計管理をしていないために、実際にいくらかかっているのかを正しく把握していない場合も。もう少し勘繰ると、その人の奥さんが少し話を膨らませている可能性も考えられます。
食費に文句を言うなら、旦那さんが買い出し＋食事担当で！
『旦那に買い物に行かせてみればいいよ』
『「まずはお手本を見せてくださーい」と言って、旦那さんに食事係をやらせてみたらいいよ。もちろん栄養のことまで考えてもらってね』
旦那さんは1週間の食費を5,000円にできると思っているようですから、それが可能かどうか、旦那さんにチャレンジしてもらうのはいかがでしょう。もちろん、ただ安い物を買えばいいということではなく、栄養バランスも考えてもらいたいですね。その上で5,000円では難しいとわかれば、旦那さんも発言を撤回するのではないでしょうか。
ちなみに国が発表している、2人以上世帯の食費の平均は？
『1週間に1万2,000円なら1ヶ月（4週）で4万8,000円でしょ。十分すぎるくらい節約しているよね』
投稿者さんの家庭では月の食費は約5万円です。旦那さんは使いすぎと言っていますが、投稿者さんは努力をしているとも考えられます。総務省統計局が発表した「家計調査報告（二人以上の世帯）―2025年（令和7年）9月分―」によると、食費は9万3,134円となっています。もちろん家庭によって金額には振り幅があるでしょうが、この金額をベースにするならば、投稿者さんの家庭の5万円は食費を抑えているといえそうです。
毎月のように値上げをする食品があるなかで、食費を抑えるのは至難の業になってきているのではないでしょうか。栄養面を考えると、食費を大幅に削るのは難しいでしょうから、もし節約をするとなれば、別の支出にも目を向けるとよいかもしれませんね。