¡Ú·è¾¡¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ý¼¯Åç³Ø±à¡Û²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·´î¤Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à3¡½0¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡¹¶¼é¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢Èá´ê¤ÎÁª¼ê¸¢Í¥¾¡´ú¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤¿¡£»Ë¾åºÇÂ¿6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¼¯Åç³Ø±à¤«¤é3ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·Ìµ¼ºÅÀ¡£ºò²Æ¤ËÀ©¤·¤¿Á´¹ñÁíÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ë¾å6¹»ÌÜ¡¢8ÅÙÌÜ¤Î¡Ö²ÆÅß2´§¡×¤Î²÷µó¤âÀ®¤·¤¿¡£

¡Ú¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½é£Ö¡ªÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·ë²Ì¡õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¡Û

¡¡¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëºâ»º¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤­¤³¤ó¤ÀÆü郄¸µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£º£Âç²ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿­àÅÀ¼è¤ê²°­á¤¬Á°È¾19Ê¬¤Ëµ±¤¤¤¿¡£

¡¡Áê¼êGK¤¬¤Ï¤¸¤¤¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿µå¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤ÇÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£º¸µÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤­¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¡¢½à·è¾¡¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢Â³¤Îº£Âç²ñ7ÅÀÌÜ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£

¡Ú·è¾¡¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ý¼¯Åç³Ø±à¡ÛÁ°È¾¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢´î¤Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦Æü¹â¡Êº¸¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¡¡Æ±39Ê¬¤Ë¤ÏËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¡¢¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿º£Âç²ñ¤Ï5Àï¤Ç18ÆÀÅÀ2¼ºÅÀ¤È°µÅÝ¡£Í­Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥é¥ó¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¤¿¤¿¤¨¤¿¡£

¡Ú·è¾¡¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ý¼¯Åç³Ø±à¡Û¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦º´¡¹ÌÚ¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

 

¡¡²áµî¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Ê¤É¤Ç¶ìÀï¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¡ÖÂ¨»þÃ¥´Ô¡×¤ò¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊÖ¤¹Æ°¤­¤Ï¼éÈ÷°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÂ¥¤·¡¢Ì£ÊýÆ±»Î¤ÎÀ¼¤«¤±¤âÅ°Äì¤··ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡¼¯»ùÅç¸©Àª¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡¢2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¼¯»ùÅç¼Â¤¬ºÇ¸å¤ËÀ©¤·¤¿2004Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡£¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤­¤¿Í­Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ò»ý¤Á¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼¡Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°±É´§¤ò´î¤ó¤À¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë

¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢À®ÀÓ

Ç¯ÅÙ¡¡À®¡¡¡¡ÀÓ
2006¡¡¥Ù¥¹¥È4
2009¡¡¥Ù¥¹¥È8
2010¡¡1²óÀïÇÔÂà
2013¡¡1²óÀïÇÔÂà
2017¡¡3²óÀïÇÔÂà
2018¡¡1²óÀïÇÔÂà
2019¡¡2²óÀïÇÔÂà
2020¡¡3²óÀïÇÔÂà
2021¡¡2²óÀïÇÔÂà
2022¡¡¥Ù¥¹¥È4
2023¡¡¥Ù¥¹¥È8
2025¡¡Í¥¡¡¡¡¾¡