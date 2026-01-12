¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡ÖÂ¨»þÃ¥´Ô¡×¼¯»ùÅç¸©Àª21Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎV¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëºâ»º¡×FWÆüüâ¸µ¤¬ÆÀÅÀ²¦·è¤á¤ë·è¾¡ÅÀ¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à3¡½0¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹¶¼é¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢Èá´ê¤ÎÁª¼ê¸¢Í¥¾¡´ú¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤¿¡£»Ë¾åºÇÂ¿6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¼¯Åç³Ø±à¤«¤é3ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·Ìµ¼ºÅÀ¡£ºò²Æ¤ËÀ©¤·¤¿Á´¹ñÁíÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ë¾å6¹»ÌÜ¡¢8ÅÙÌÜ¤Î¡Ö²ÆÅß2´§¡×¤Î²÷µó¤âÀ®¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½é£Ö¡ªÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·ë²Ì¡õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¡Û
¡¡¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëºâ»º¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤¤³¤ó¤ÀÆü郄¸µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£º£Âç²ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿àÅÀ¼è¤ê²°á¤¬Á°È¾19Ê¬¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Áê¼êGK¤¬¤Ï¤¸¤¤¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿µå¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤ÇÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£º¸µÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢½à·è¾¡¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢Â³¤Îº£Âç²ñ7ÅÀÌÜ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±39Ê¬¤Ë¤ÏËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¡¢¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿º£Âç²ñ¤Ï5Àï¤Ç18ÆÀÅÀ2¼ºÅÀ¤È°µÅÝ¡£ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥é¥ó¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Ê¤É¤Ç¶ìÀï¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¡ÖÂ¨»þÃ¥´Ô¡×¤ò¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊÖ¤¹Æ°¤¤Ï¼éÈ÷°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÂ¥¤·¡¢Ì£ÊýÆ±»Î¤ÎÀ¼¤«¤±¤âÅ°Äì¤··ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©Àª¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡¢2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¼¯»ùÅç¼Â¤¬ºÇ¸å¤ËÀ©¤·¤¿2004Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡£¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ò»ý¤Á¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼¡Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°±É´§¤ò´î¤ó¤À¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢À®ÀÓ
Ç¯ÅÙ¡¡À®¡¡¡¡ÀÓ
2006¡¡¥Ù¥¹¥È4
2009¡¡¥Ù¥¹¥È8
2010¡¡1²óÀïÇÔÂà
2013¡¡1²óÀïÇÔÂà
2017¡¡3²óÀïÇÔÂà
2018¡¡1²óÀïÇÔÂà
2019¡¡2²óÀïÇÔÂà
2020¡¡3²óÀïÇÔÂà
2021¡¡2²óÀïÇÔÂà
2022¡¡¥Ù¥¹¥È4
2023¡¡¥Ù¥¹¥È8
2025¡¡Í¥¡¡¡¡¾¡