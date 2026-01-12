¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×J2¤¤¤ï¤²ÃÆþ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¼ç¾¡¡Èá´ê¤Î½éVÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à3¡½0¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼ç¾¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤ËµÒÀÊ¤Î±þ±çÃÄ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½é£Ö¡ªÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·ë²Ì¡õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¡Û
¡¡²Æ¤ËÂ³¤¤¤ÆÅß¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£J2¤¤¤ï¤Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëDF¤Ï¡Ö¤³¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£