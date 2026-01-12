TVアニメ「【推しの子】」第3期の放送が2026年1月14日(水)から始まるのを記念して、第1期から第3期のオープニング主題歌・エンディング主題歌に乗せて、これまでの振り返りと、これからの見どころをまとめたPVが公開されました。

【推しの子】Music History: Looking back PV【第1期第2期第3期主題歌振り返りPV】 - YouTube

使用されている楽曲は6曲。

第1期OP・YOASOBI「アイドル」



第1期ED・女王蜂「メフィスト」



第2期OP・GEMN「ファタール」



第2期ED・羊文学「Burning」



第3期OP・ちゃんみな「TEST ME」(2026年1月14日(水)0時配信開始)



第3期ED・なとり「セレナーデ」



なお、第3期に向けては2025年5月から47都道府県・全47種類の描き下ろしイラストを公開する「日本全国project【47都道府県の子】」が行われました。本日・2026年1月12日(月)から、日本全国の都道府県100カ所でご当地ビジュアルの掲出が行われているとのことです。



