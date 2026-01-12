ＮＹ市場 この後のイベント
ドイツ経常収支（11月）時刻未定
予想 N/A 前回 148.0億ユーロ
13日
0:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
1:30
米3年債入札（580億ドル）
2:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:45
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:00
米10年債入札（390億ドル）
片山財務相、米国出張（14日まで）
小泉防衛相、米国訪問（18日まで）
G7財務相会合、レアアース（希土類）供給について協議（ワシントン）
※予定は変更されることがあります。
予想 N/A 前回 148.0億ユーロ
13日
0:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
1:30
米3年債入札（580億ドル）
2:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:45
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:00
米10年債入札（390億ドル）
片山財務相、米国出張（14日まで）
小泉防衛相、米国訪問（18日まで）
G7財務相会合、レアアース（希土類）供給について協議（ワシントン）
※予定は変更されることがあります。