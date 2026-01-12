ドイツ経常収支（11月）時刻未定
予想　N/A　前回　148.0億ユーロ

13日
0:00　　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演

1:30　　
米3年債入札（580億ドル）

2:30　　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:45　　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

3:00　　
米10年債入札（390億ドル）


片山財務相、米国出張（14日まで）
小泉防衛相、米国訪問（18日まで）
G7財務相会合、レアアース（希土類）供給について協議（ワシントン）

※予定は変更されることがあります。