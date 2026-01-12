■これまでのあらすじ

理想とする姿に嫁がならないのは「実家がちゃんとしていないから」と言い出した義母。家族を侮辱されて怒る妻を持て余していた夫だったが、町内会の手伝いに行き、古い常識を振りかざして周囲を困らせている母の姿を目の当たりにして目が覚めるのだった。



【義母side STORY】私はみんなのためを思ってアドバイスしてあげているのに、迷惑ってどういう意味なのかしら？しかも、息子はしきりに周囲にぺこぺこと頭を下げて回っていて…、どうして謝っているの？男ならもっと胸を張っていればいいのに、率先して動いては料理の手伝いまでして、恥ずかしいったらありませんでした。でも、息子は私の方が恥ずかしいと言うのです。

「伝統や常識はどんどん変わってるんだから」と言われましたが、そんな言われ方したら私のしていることが間違っているみたいじゃないの。家事でも育児でも妻をフォローしていると話す息子をほかの奥さんたちは褒めていましたが、息子の負担ばかり増えているようで、私はかえって心配になってしまいました。夏バテしないようなお惣菜を作って持っていてあげようと思ったのに、息子はいらないと言うし…、どうしちゃったのでしょう…。「自分の考えを押し付けるのはやめてほしい」息子の言葉が頭をぐるぐるとめぐります。しばらく会わない方がいいって…そんな…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)