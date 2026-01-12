国境なき記者団、中央通訊社と写真展開催 巡回展、アジアでは初めて／台湾
（台北中央社）フランスに本部を置く国際ジャーナリスト組織、国境なき記者団（RSF）の40周年記念巡回写真展「明日の世界」が12日、台北市の中央通訊社（中央社）本社1階で始まった。中央社と共同で主催する。アジアでは初開催となる。
この日行われた開幕式で、RSFアジア太平洋支局長のセドリック・アルビアニ氏は、スイスを起点に欧州や中南米、アフリカで行われてきた同展が、中央社との連携で台湾で開催できてうれしく思うとコメント。台湾の写真も加わり、展示がより土地に根差したものになったと話した。
中央社の胡婉玲（こえんれい）社長は展示について、人工知能（AI）の時代におけるジャーナリストの価値を示すものだと語った。
文化部（文化省）の王時思政務次長や、協賛するドイツの対台湾窓口機関、ドイツ在台協会のカーステン・ティーツ処長（大使に相当）もあいさつした。
国内外のニュースの現場を捉えた53枚の写真を展示する。うち40枚は環境や難民といった現代社会をテーマにRSFが厳選したもので、残る13枚は2024年から25年にかけて受賞した中央社の写真。
2月11日までの開催で、観覧は無料。
（王宝児／編集：田中宏樹）
