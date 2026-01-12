ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÅ¢½¡Å¯¡¢WBC½Ð¾ì¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¡¡15Æü¤«¤é¹ç½É»²²Ã¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ì¥¤¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅ¢½¡Å¯ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î15Æü¤«¤éÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
2019Ç¯¤«¤é¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¡¢¼ç¤Ë»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥º¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Å¢¤ÏÀè·î¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ç½É»²²Ã¸å¡¢1·îËö¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÌá¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
º£µ¨¤«¤éÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤â¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
