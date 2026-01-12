「９歳では遅いぐらい」エバートンU-18の日本人分析官が語る若年層のスカウト事情「やはりEU離脱の影響は大きい」【現地発】
イングランド・プレミアリーグのエバートンでU-18の分析官を務めているのが、日本人の芝本悠馬だ。
芝本は、サウス・ウェールズ大学でフットボールコーチング＆パフォーマンスを専攻して卒業。大学在学中からウェールズ代表やイングランド２部のカーディフ・シティでアナリストを歴任した。そして昨年６月、プレミアリーグのエバートンに“移籍”。U-18チームのパフォーマンス・アナリストとして活躍している。
芝本が主に取り組んでいるのは、育成年代のパフォーマンス向上だ。IDP（Individual Development Plan=インディビジュアル・デベロップメント・プラン）と呼ばれるプログラムに沿って、若手の成長に尽力しているのだ。そんな芝本に、プレミアリーグにおける若年層のスカウティングについて話を聞いた。まずリバプールに本拠地を置くエバートン・アカデミーの現状について、芝本は次のように語る。
「同じ地域にリバプールFCがあります。ファーストチームの実績で言えば、やはりリバプールとエバートンの間には差があます。だがアカデミーだけで言えば、リバプールとの差は決してありません。
アカデミーからトップリーグへの選手輩出数をランク化した『プロダクティビティ・ランキング』がありますが、現在エバートンは国内４位です。これはヨーロッパ各国のトップリーグで、育成出身選手がどれだけプレーしているかを示した指標です。この数値で、エバートンはリバプールに勝っています」
エバートンのアカデミーはこれまでウェイン・ルーニーやロス・バークリーといった名選手を輩出。現イングランド代表ではアンソニー・ゴードン（現ニューカッスル）もそうだ。
では、どの年代からスカウトを行なっているのか。芝本はこう説明する。
「アカデミーの練習が正式に始まるのはU-９からです。ただその前段階として、７歳ぐらいから選手をどんどん取り入れています。夜に行なわれる７〜９歳向けのプログラムが盛んで、うまい子がいれば積極的に取り込んでいます。僕自身も残業して、夜まで練習場に残ることがあります」
プレミアリーグのクラブが７歳、つまり日本で言うところの小学１年生から熱心にスカウトを行なっている──。芝本の発言には驚かされるが、この点には制度的な背景がある。
FA（イングランドサッカー協会）およびプレミアリーグ、EFL（イングリッシュ・フットボールリーグ）が定める Youth Development Rulesでは、選手のスカウティングや登録において基準となるのは「距離」ではなく、アカデミー拠点から居住地までの「移動時間」だ。
まずU-９〜U-11のファウンデーション・フェーズでは、原則として移動時間は１時間以内。U-12〜U-16のユース・デベロップメント・フェーズでは、通常のアカデミーモデルの場合、原則１時間30分以内が基準とされている。この範囲に居住している選手であれば、U-９からアカデミーの練習に参加できる。まず、この前提を押さえる必要がある。
そして、ここにBrexit（英国のEU離脱）の影響が加わる。
英国がEUから離脱する以前、EU加盟国の若手選手は比較的自由にイングランドのアカデミーへ加入することができた。労働移動の自由が保障されていたため、16〜18歳のEU出身選手であっても、一定の条件を満たせば登録が可能だった。実際、プレミアリーグの各クラブはフランスやスペイン、オランダ、ポルトガルなどから有望な10代の選手を早期に獲得し、育成してきた。
しかしBrexitを境に、この状況は一変した。
現在は、EU出身であっても「海外選手」として扱われ、18歳未満での登録は原則として認められていない。つまり、16〜18歳未満の段階でイングランドのクラブと契約し、アカデミーに所属することは基本的に不可能となった。外国人選手が英国でプレーできるのは、原則18歳以上になってからに限られる。
