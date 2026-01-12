STARGLOW、デビューシングル「Star Wish」MVティザーとリリースカレンダー公開！タイトル曲は1月19日より先行配信に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、1月21日に発売するデビューシングル「Star Wish」のMVティザー映像とリリースカレンダーを公開した。

■MVティザーを皮切りに、各種コンテンツの公開予定を発表

リリースカレンダーでは、MVティザーを皮切りに各種コンテンツが続々公開される予定となっており、21日のCDリリースに先駆けてタイトル曲「Star Wish」は19日0時より先行配信リリースされ、20時にはMVが公開されることもアナウンスされた。

さらに19日のMV公開前には、YouTubeおよびLINE VOOMにて『Debut Single ‘Star Wish’ Release Party』の生配信も決定。詳細はSTARGLOW OFFICIAL SITEやSNSにて後日告知予定となっている。

1月21日リリースのデビューシングル「Star Wish」は、タイトル曲「Star Wish」や11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」やオーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ’26」を含む全4曲を収録。

初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」(約49分)、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」(約59分)を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック（28P）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」(約22分)をコンパイル。さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

そして、各形態（初回生産分）に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道・東京・愛知・大阪・福岡での『Talk Show & Greeting』イベントへの招待ほか豪華内容もアナウンスされている。

なお、STARGLOWはこのデビューシングルを携え、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』の開催も控えている。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Star Wish」

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

■イベント情報

『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』

01/31（土）神奈川・横浜BUNTAI

02/01（日）神奈川・横浜BUNTAI

