Number_i、表題曲では初の“恋愛ソング”に挑戦！平野紫耀プロデュースの新曲「3XL」の全世界配信を発表

Number_iが、1月29日に最新デジタルシングル「3XL」をリリースすることを、自身のインスタライブで発表した。

■ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せたナンバーに

『NHK紅白歌合戦』に二度の出場を果たし、2026年1月2日に配信リリースされたプレイリストアルバム「DAiLY&SUN」「DAiLY&LOVE」「DAiLY&CHILL」がiTunesやオリコンデジタルアルバムランキングでもTOP3を独占する快挙を成し遂げているNumber_i。そんな彼らがリリースする新曲「3XL」は、平野紫耀プロデュースの楽曲。ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた、Number_iにしか表現できない、表題曲としては初となる「恋愛ソング」に挑戦している。

また、ピンクのハートが印象的なカバーアートも同時に解禁された。

Number_iの2ndフルアルバム『No.II』はリリース初日に580万回再生を記録し、Billboard JAPANチャート“Hot Albums”・“Download Albums”・“Artist 100”で初週1位を獲得。その後“Hot Albums”では四度の1位を獲得し、リリースから4ヵ月を経てもTOP5にランクインし続け、再生数は累計3億回を突破するなど未だロングヒットを記録している。

■リリース情報

2026.01.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「3XL」

