台湾人はなぜこんなにも日本旅行好き？ネットユーザーの答えは大きく三つ―台湾メディア

台湾人の海外旅行先として日本が高い人気を誇る中、台湾のあるネットユーザーが抱いた「台湾人はなぜこれほど日本旅行が好きなのか」という疑問が反響を呼んだ。

これは台湾メディアの聯合新聞網が報じたもので、疑問が投稿されたのは台湾のネット掲示板のPTT。投稿主は男女を問わず大勢の人が日本旅行を好んでいることを不思議に思っているといい、「清潔な環境のためではないか」との意見を書き込んだところ、他のネットユーザーから多くのコメントが寄せられた。

記事によると、日本旅行の大きな魅力として多く指摘されたのが「食べ物」「環境」「物価」だ。具体的には、「安い、快適、清潔、食べ物がおいしい」「文化、景色、食べ物が魅力的」「街が整然としていて清潔。人々は法律を守って礼儀正しい。空気がきれいだし、食べ物もおいしい」「台湾より環境が良く、食事に大きな差がない。漢字に親しみを感じるし、家電製品は台湾より安い」「生活環境が本当にいい」「物価が安い国に旅行に行きたいと思うのは当然」などの声が上がった。

他には、「歴史や政治を脇に置けば、日本人の表向きの振る舞いは好感が持たれる」という声も聞かれたものの、「台湾には礼儀がなってなくてサービス態度の悪い人が多い。比べれば誰だって日本を選ぶ」「日本人は本当に慎み深くて礼儀正しい」「災害時に助け合う仲。観光は楽しいし、アニメや漫画も魅力」「清潔、礼儀正しい、物価も一部は安い。近隣に日本に勝る国がある？」などの声が寄せられた。

なお、日本政府観光局（JNTO）の12月17日の発表によると、2025年11月の台湾からの訪日客は前年同月比11．1％増の54万2400人（推計値）だった。同年1〜11月は前年同期比11．2％増の617万5000人（同）。いずれも、台湾は国・地域別で3番目の多さだ。（翻訳・編集/野谷）