¡¡18Æü¤ÎÆüÍËÃæ»³¤Ï3ºÐ½Å¾Þ¡ÖÂè66²óµþÀ®ÇÕ¡×¡ÊG3¡¢¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï2Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥Ã¥«¥ó¤À¡£¿·ÇÏÀï¤«¤é2¡¢2¡¢1Ãå¤È·ø¼Â¤ËÁö¤ê¡¢4ÀïÌÜ¤ÎÁ°Áö¡¦É´ÆüÁðÆÃÊÌ¤¬¡È°µ´¬¡É¤À¤Ã¤¿¡£Èô¤Ð¤·¤¿Æ¨¤²ÇÏ¤Î2ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¹¤¯µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ´°¾¡¡£2ÃåÇÏ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬¼¡Áö¤ÎG1¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥Ó¥ë»º¶ð¤Ç¡¢Êì¤ÎÉã¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È·ìÅýÅª¤Ë¤âÉý¹¤¤µ÷Î¥ÂÐ±þÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£»È¤¦¤´¤È¤ËÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¥°Ì¤ÇÎ©¤Á²ó¤ì¤ëÃæ»³¸þ¤¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤Ç½Å¾Þ½éV¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ï2ÀïÌÜ¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡ÊÅìµþ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¤«¤é¾å¤¬¤ê3F32ÉÃ9¤Î¶¯Îõ¤ÊÀÚ¤ì¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¾ù¤ê¤ÎÍºÂç¤ÊÇÏ³Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Áà½ÄÀ¤Î¹â¤µ¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç³Ú¡¹Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¤ÏÉã¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¾ù¤ê¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤ËÃíÌÜ¡£¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¤ÎÈ¾Äï¥À¥Î¥ó¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢Á°Áö¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡Ê7Ãå¡Ë¤Ï¿Íµ¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤¬¿·ÇÏ³Ú¾¡¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÕ²´Ã°¾Þ2Ãå¤Î¥Ý¥ë¥Õ¥å¥í¥²¥Í¥È¥¹¡¢µþÅÔ¿·ÇÏÀï¤Ç3ÇÏ¿Èº¹V¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¾å°Ì¸õÊä¡£