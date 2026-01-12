3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの新曲『lulu.』が、アニメ『葬送のフリーレン』第2期の新オープニングテーマに決定しました。

メジャーデビュー10周年となった2025年12月31日をもって“フェーズ2”を完結し、1月1日に“フェーズ3”が開幕したMrs. GREEN APPLE。新曲『lulu.』は、“フェーズ3”での1曲目の楽曲となります。

『葬送のフリーレン』は『週刊少年サンデー』で連載中の原作・山田鐘人さんと作画・アベツカサさんによる漫画作品。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者とともに魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく物語。

日本テレビ系アニメ『葬送のフリーレン』第2期（16日から毎週金曜日よる11時放送）の主題歌『lulu.』は、穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、壮大で広がりのある伸びやかな展開を見せるメロディーと歌声が、フリーレンたちの旅の物語をより昇華させるような1曲になっているといいます。

■大森元貴さんコメント【全文】

原作から大好きで拝読させていただいていたので、光栄です。

lulu.という楽曲は誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です。

「葬送のフリーレン」の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンが既に楽しみで仕方ありません。

ぜひ、lulu.も合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです。

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）