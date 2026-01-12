猫達のベッドを新調した飼い主さん。それは難易度高めの寝袋型ベッドだったとか。しかし黒猫さんはまるで使い方をマスターしているような使いこなしっぷり。その姿が可愛すぎると多くの方から注目を集めています。投稿は記事執筆時点で30万回以上の再生数を誇り「猫に生まれた幸せを満喫しとる」などの声が寄せられています。

【動画：猫用のベッドを新しく買ってみた結果→気に入ってもらえて…可愛すぎる光景】

新しいベッドを買ってもらったら

TikTokアカウント「gil_rode ジルロデ」に投稿されたのは、ベッドの中で微睡む『ジル』くんの様子です。まん丸オメメと艶のある黒い毛並みが自慢のロゼくんはこの日新しいベッドを飼い主さんに買ってもらったとか。

しかし、そのベッドは寝袋型ベッド。使い方が分からなかったり、寝袋の中に入ることを嫌がったりする猫さんも多くハードルの高いベッドかと思われますが…ジルくんは飼い主さんが入口を開けてあげるとすぐに理解したようです。

ベッドの心地よさを知る

中に入ったジルくんはというと…全身で潜ってしまうと息苦しいことも理解しているかのように、両手と顔だけを出して他はすっぽりと寝袋の中へ。うつ伏せで上手に枕を使いながらお布団に包まれているようだったとか。

その状態がとても心地よかったようです。ウルウルしたままの可愛いオメメは閉じかかり、ウトウトと微睡の中に溶けてしまいそうな雰囲気だったといいます。本当に気持ちよさそうでこちらも温かい気持ちにさせてくれます。

お気に入りすぎて…

飼い主さんもこれには大満足な様子。「新しく買ってみたベッド、お気に召したようで」「ぬくぬくなおとこ」と発信。猫飼いさんあるあるの『買ったものの使ってくれなかった…』なんてことにならずに本当に良かったです。

そして、ジル君はこの寝袋型ベッドをかなりお気に召した様子で、それからというもの１日の大半をこのベッドの中で過ごしているそうです。大好きな飼い主さんがくれた温かく、心地良い空間に大満足なジルくんなのでした。

投稿には「可愛さの破壊力半端ないです」「一緒に潜りたい」「沼りすぎて出られにゃいって感じですね」「勘弁してくださいよーなんですかこのかわいい生き物はー！！！」「猫用の布団、いままで買うつもり無かったんだけどコレ見て買いたくなった。」などのコメントと共にいいね件数が3.3万件を超え大反響となっています。

この他にも、TikTokアカウント「gil_rode ジルロデ」には、ジルくんと同居猫の兄弟ロデムくんの日常の様子がたくさん投稿されています。２匹ともイケメンな黒猫さんで癒されながら観ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gil_rode ジルロデ」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。