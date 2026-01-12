《濃い抹茶》キターーーッッ！！【スタバ】の「新作フラペカスタム」をチェック♡

【スターバックス】の2026年のスタートを飾る新作ビバレッジは、リッチな抹茶の風味を味わう一品。上品でご褒美感がありそうです。そこで今回は、濃厚な抹茶を贅沢に味わえる「新作フラぺカスタム」を紹介します。

色も味も濃いめな仕上がりに

@j.u_u.n__starbucksさんが紹介する「玉露抹茶 フラペチーノ®」をベースにしたカスタムは、抹茶の色も味も濃いリッチな味わいが楽しめるよう。カスタム内容は「ソイミルクに変更」「抹茶あんペーストをブレンド」「抹茶ホイップをインホイップ」「白ホイップ追加」「エクストラホイップ」。抹茶あんペーストのブレンドと抹茶ホイップのインホイップで、濃い緑が映えるビジュアルに仕上がります。

マカロンのセルフのせで華やかさアップ

@aista125さんが紹介するカスタムは、抹茶あんペーストの緑と白ホイップのコントラストの華やかさが特徴的。「無脂肪ミルクに変更」「抹茶ホイップをインホイップ」「白ホイップ追加」「エクストラホイップ」のカスタムで完成です。別売りの「抹茶マカロン」をセルフトッピングすれば、抹茶デザート感がさらに高まります。

ドリンクもホイップもトッピングも、抹茶づくしが贅沢な【スターバックス】の新作ビバレッジ。今回紹介した「新作フラぺカスタム」は、どちらも玉露入り抹茶の濃い味わいと色鮮やかさが魅力なので、ぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる