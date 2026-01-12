お腹を天井に向けた姿で、自分のしっぽを掴んで遊んでいた子猫さん。投稿主さんが後ろ足の肉球をマッサージしてあげたところ、気持ちよさそうに眠りに落ちていったのだとか。動画は13.5万回以上も再生され、「うっとりフェイス可愛すぎやろ」「可愛すぎて死ぬ」とのコメントが集まっています。

【動画：自分のしっぽで遊んでいた子猫→『肉球をマッサージ』されると…たまらなく可愛い光景】

自分のしっぽで遊ぶ子猫さん

TikTokアカウント「兄弟猫のレイウル」さまに登場した子猫のウルくんは、へそ天の状態で、自分のしっぽを掴んで遊んでいたのだとか。しっぽをパタパタと振ると、自分の体の方に引き寄せて、両手でキャッチしていたそうです。

投稿主さんがしっぽを触って両手から外してやると、再び自分の体の方に引き寄せて、両手でキャッチしたのだそうです。ふさふさの長いしっぽを上手に使って遊んでいます。

肉球マッサージをしてみたら…

投稿主さんは、遊んでいるウルくんの後ろ足を指で包み込み、やさしくマッサージをしてあげたのだとか。ウルくんは、両手を伸ばして、投稿主さんの指を触ろうとしています。まだ遊び足りないのかもしれません。

しばらくすると気持ちよくなってきたのか、少しずつ指を触る両手の動きがゆっくりになっていったのだとか。心なしか、眠そうな表情をしているようにも見えます。

夢の世界へ

投稿主さんがマッサージを続けていると、段々目が細くなっていくウルくん。やはりマッサージが気持ちがいいのか、眠くなってきたようです。遊び疲れたのもあるのかもしれませんね。

ウルくんはうっとりとした表情で天を見上げ始め、そのまま徐々に動かなくなったのだとか。どうやら完全に眠りに落ちてしまったよう。投稿主さんの魔法の手で、夢の世界に旅立ったみたいです。

肉球マッサージで眠りにつくウルくんの姿は、TikTokで13.5万回以上も再生され、「しっぽあむあむ視点の可愛すぎんだろ」「幸せが詰まっとるな」「なんですかこのふわふわの天使にゃんは？」「可愛すぎいいいいい ぼくにください笑」「天使…」「眠たいの我慢してるの可愛すぎて～」「どんだけ可愛いんよ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「兄弟猫のレイウル」さまには、レイくんとウルくんの様子がたくさん投稿されています。子猫らしい可愛いやり取りに癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「兄弟猫のレイウル」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。