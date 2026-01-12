°æ¾å¾°Ìï¡ÈºÇÂç¤ÎÅ¨¡É¤Ï¡ÄÊÆ¹ñ¤Çµó¤¬¤Ã¤¿ÃæÃ«¤¸¤ã¤Ê¤¤Ì¾Á°¡Öº¸¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡£ËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÃøÌ¾¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Ì¾¤òµó¤²¤¿185¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È²¦¼Ô
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎºÇ¶¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ï¡¢1³¬µé¾å¤ÎÄ¹¿È²¦¼Ô¤«¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·îËö¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò3-0È½Äê¤Ç²¼¤·¡¢ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°æ¾å¡£5·î¤Ë¤ÏÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTru School Sports¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÃøÌ¾¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ºÇ¤â¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢WBOÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤Î¿ÈÄ¹¤È¥ê¡¼¥Á¡¢Ä¹¤¤ÏÓ¤Èº¸ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡¢28¾¡¡Ê24KO¡Ë¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡£185¥»¥ó¥Á¤È¤³¤Î³¬µé¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢165¥»¥ó¥Á¤Î°æ¾å¤È¤Ï20¥»¥ó¥Á¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¡¼¥Á¤âÄ¹¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡ÖÈà¡Ê¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÆ¹¤¬Ä¹¤¤Áª¼ê¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤òÅÝ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åª¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬ÅÝ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡Ö¶Ú¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¾¡¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë