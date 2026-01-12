若者に絶大な人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅｒで、原宿クリエイター・しなこが実年齢を公表し、ファンは騒然とした。

１２日にインスタグラムを更新し、「新成人のみなさま この度はご成人おめでとうございます 大人になるって、責任も増えるけど自由も増えるって私は思います 自分の好きを信じて真っ直ぐ突き進んで欲しいなって思います」とメッセージを送った。

続けて「もうバレてるので言いますが笑、私は３月で３０になります。笑」と報告。「１０年前の成人式、実は出席しませんでした 自分と過去の自分がコンプレックスすぎて....」と明かし、「その時は少し寂しい気持ちと、過去に囚われず新しい自分になって自分を好きになりたいという気持ちで成人の日を過ごしたのを覚えています」と振り返った。「そんな成人式から１０年が経つ今、振袖を着させていただきました」とつづって、淡い紫の花柄や紺色、赤など３着の振り袖姿を披露した。

最後「またここを節目に、年齢なんて関係なく毎日新しい自分になって挑戦して、大好きな自分に出会える日々を送りたいなと思う成人の日です」と述べ、「改めてみなさんおめでとうございます」と締めくくった。

この投稿には「どんなしなこちゃんも大好き」「着物のしなこちゃん激レア」「まさかの同い年」「まじで見えない！」「知りませんでした！」「えー！」などの声が寄せられている。