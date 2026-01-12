飼い主さんがキッチンで料理していると、トコトコと子犬がやってきて……。あまりに可愛すぎる子犬の行動がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で38万3000回も再生され、「嘘みたいに可愛い」「かわいすぎて泣けるレベル」「料理なんてしてる場合じゃない！」などの声が寄せられました！

キッチンで料理していると…

TikTokアカウント「ころね（@k0r0nedesu）」さまは、子犬の「ころね」くんが日々すくすくと大きくなっていく成長記録を投稿しています。

飼い主さんがキッチンで料理していると、小さい体で静かにトコトコとやってくるというころねくん。

そのままトコトコと歩みを進めて料理している飼い主さんの足元にやってきました！「飼い主さんどこかな～」「ひとりだと寂しいな～」と思っていたのでしょうか。可愛いですね！

子犬の思わぬ行動にキュン♡

会いたかった飼い主さんの姿を発見し、足元までトコトコと可愛らしく近づいてきたころねくん。すると……

なんと、飼い主さんの足の上に頭をコロンと乗せて甘えんぼう状態に♡

まるで「ここが落ち着くんだよねぇ～」と言っているような穏やかな表情を見たら、料理をしながら目が離せなくなってしまいそう！飼い主さんによると、いつも料理していると足の上に乗ってくるそうですよ。

天使のように可愛い行動がSNSで大反響

とっても甘えんぼうで愛くるしいほどの行動で料理中の飼い主さんを魅了するころねくんの行動は、TikTokでも大反響！

ころねくんの可愛すぎる行動に「嘘みたいに可愛い」「かわいすぎて泣けるレベル」「料理なんてしてる場合じゃない！」「うわああああ愛おしすぎ」といった声が殺到しました！

飼い主さんのみならず、多くのSNSユーザーの心を鷲掴みにしたころねくんの成長は、TikTokアカウント「ころね」でチェックできます。

甘えんぼうでちょっぴり寂しがり屋さんなころねくんの暮らしぶりに癒されてくださいね！

ころねくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ころね（@k0r0nedesu）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。