8年ぶりのJ1の舞台で “長崎旋風” を「V・ファーレン長崎 新体制発表」諏訪神社では必勝祈願《長崎》
8年ぶりにJ1の舞台で戦う「V・ファーレン長崎」。
1月9日に新体制発表会を行い、新たなユニホームもお披露目されました。
長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で行われた、新体制発表会。
集まったファン・サポーター約4000人を前に、選手たちが背番号順に登場しました。
『百年構想リーグ』で使用する新ユニホーム。
“V・ファーレンブルー” のベースに、直線的でシャープなグラフィックパターンがデザインされました。
今シーズンのスローガンは「長崎旋風」。
8年ぶりのJ1の舞台で “長崎旋風” を巻き起こすと、サポーターに誓いました。
今シーズンは、ルーキーを含めて9人の選手が新加入。
（アビスパ福岡から完全移籍 岩崎 悠人選手）
「特徴はチームのために戦うこと、走ること」
（浦和レッズから完全移籍 チアゴ サンタナ選手）
「長崎で歴史を刻むような活躍を目指して頑張る」
（アルビレックス新潟から完全移籍 長谷川 元希選手）
「ゴール前での、主に攻撃の面で違いを出したい」
選手代表のあいさつは、くじ引きで選出。
監督が引いたのは…
（高木 琢也監督）
「クッシー(櫛引選手)」
（櫛引 一紀選手(32)）
「J1の舞台で皆さんとまた一緒に戦えることを、すごくうれしく思う。優勝目指して、ACLに出場して、長崎から世界に平和を発信できるように頑張るので、皆さんも一緒に戦ってください」
8年ぶりのJ1の舞台に、ファン・サポーターの期待も高まります。
（サポーター）
「サンタナ選手とマテウス選手のコンビが、どこまで点を取れるか楽しみ」
（サポーター）
「鹿島と戦うときは、絶対に勝ちたい」
（サポーター）
「長谷川選手など、若い選手がたくさん入ってくれて、めちゃめちゃうれしい」
（サポーター）
「目標は優勝だが、あまりにもプレッシャーをかけすぎるといけないから、自分たちらしく」
（サポーター）
「選手やスタッフを信じて、一生懸命 応援するしかない」
そして10日は、選手やフロントスタッフら約60人が長崎市の諏訪神社で必勝祈願に臨みました。
選手たちは、来月から始まるリーグ戦での優勝を祈願し、特大の絵馬も奉納しました。
（澤田 崇選手(34)）
「J1という舞台で自分がどれだけできるか、チャレンジの年になる」
（高木 琢也監督）
「ALL NAGASAKIは、昨シーズンだけではなく これからクラブがあり続ける以上続いていくもの。一緒に戦うところが長崎の強み」
チームは12日から、沖縄で約2週間にわたるキャンプを行い、来月6日にホームで迎える「サンフレッチェ広島」との開幕戦に備えます。