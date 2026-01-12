8年ぶりにJ1の舞台で戦う「V・ファーレン長崎」。

1月9日に新体制発表会を行い、新たなユニホームもお披露目されました。

長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で行われた、新体制発表会。

集まったファン・サポーター約4000人を前に、選手たちが背番号順に登場しました。

『百年構想リーグ』で使用する新ユニホーム。

“V・ファーレンブルー” のベースに、直線的でシャープなグラフィックパターンがデザインされました。

今シーズンのスローガンは「長崎旋風」。

8年ぶりのJ1の舞台で “長崎旋風” を巻き起こすと、サポーターに誓いました。

今シーズンは、ルーキーを含めて9人の選手が新加入。

（アビスパ福岡から完全移籍 岩崎 悠人選手）

「特徴はチームのために戦うこと、走ること」

（浦和レッズから完全移籍 チアゴ サンタナ選手）

「長崎で歴史を刻むような活躍を目指して頑張る」

（アルビレックス新潟から完全移籍 長谷川 元希選手）

「ゴール前での、主に攻撃の面で違いを出したい」

選手代表のあいさつは、くじ引きで選出。

監督が引いたのは…

（高木 琢也監督）

「クッシー(櫛引選手)」

（櫛引 一紀選手(32)）

「J1の舞台で皆さんとまた一緒に戦えることを、すごくうれしく思う。優勝目指して、ACLに出場して、長崎から世界に平和を発信できるように頑張るので、皆さんも一緒に戦ってください」

8年ぶりのJ1の舞台に、ファン・サポーターの期待も高まります。

（サポーター）

「サンタナ選手とマテウス選手のコンビが、どこまで点を取れるか楽しみ」

（サポーター）

「鹿島と戦うときは、絶対に勝ちたい」

（サポーター）

「長谷川選手など、若い選手がたくさん入ってくれて、めちゃめちゃうれしい」

（サポーター）

「目標は優勝だが、あまりにもプレッシャーをかけすぎるといけないから、自分たちらしく」

（サポーター）

「選手やスタッフを信じて、一生懸命 応援するしかない」

そして10日は、選手やフロントスタッフら約60人が長崎市の諏訪神社で必勝祈願に臨みました。

選手たちは、来月から始まるリーグ戦での優勝を祈願し、特大の絵馬も奉納しました。

（澤田 崇選手(34)）

「J1という舞台で自分がどれだけできるか、チャレンジの年になる」

（高木 琢也監督）

「ALL NAGASAKIは、昨シーズンだけではなく これからクラブがあり続ける以上続いていくもの。一緒に戦うところが長崎の強み」

チームは12日から、沖縄で約2週間にわたるキャンプを行い、来月6日にホームで迎える「サンフレッチェ広島」との開幕戦に備えます。