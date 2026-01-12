モデルでタレントのローラが着物姿を公開し、注目されている。

１２日までにインスタグラムで「新年あけましておめでとう御座います ２０２６年は『うまどし』。皆様にとって馬のように強く、しなやかに、前へ前へと駆け上がるような素晴らしい一年でありますように」とつづり、白と黒の落ち着いた色合いの着物姿を披露。「新年早々、私はお着物のお着付けをしっかり習いたいなと思い、お友達を誘ってお着付け教室に通ってから、書道教室に行ってきたよ お着物の着付けは、とても細かくまだ１人で行うのには時間がかかるけれど…時間をかけて丁寧にやった分、なんだか一日を大切に過ごそうっていう気持ちがいつもよりも強くなる 今年もどうぞ、よろしくお願いします」と続け、着物姿で書道をする様子もアップした。

この投稿には「着物かっこいい」「お着物似合いますね かっこいいし綺麗です」「素敵なお着物お姿にうっとりです」「日本の文化を大切にするローラさん ステキです」「何をしても絵になりますね美しいですね」「サイコ〜に美しいですよ」「着物めっちゃ似合ってて美しすぎです」「とってもお似合いです」などの声が寄せられている。