當真あみ、新成人にメッセージ「一緒に大人になっていけるように楽しめたら」大物俳優からサプライズも【映画ラストマン -FIRST LOVE-】
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の當真あみが1月12日、都内で開催された「『映画ラストマン -FIRST LOVE-』大ヒット御礼！＜ファースト・ラブ＞舞台挨拶」に、俳優の濱田龍臣とともに出席。新成人にメッセージを贈った。
【写真】「映画ラストマン」舞台挨拶にサプライズ登場した大物俳優2人
◆當真あみ、新成人にメッセージ
舞台挨拶当日が成人の日であることから、2025年に18歳で成人を迎えた當真が、新成人にメッセージを贈る場面も。當真は「今日、この会場に来るまでに、素敵な振袖に身を包んだ方々とすれ違って、その皆さんの表情が本当に素敵だった」と明かし、「私も、20歳になるということが私の中で1つ節目だと思っているので、すごくそれが楽しみになりました」と口にした。
◆福山雅治＆大泉洋、ビデオメッセージでサプライズ登場
そしてこの日は、當真と濱田へのサプライズで、福山と大泉からのビデオメッセージを上映。大泉は「當真あみさんはね、私の娘役をやってくれたことがあるんですよ。一生懸命な人でしたよ。しっかり監督と向き合ってね、難しいシーンにも真っ正面から向き合う、素晴らしい子でした」と過去作での當真との共演を振り返り、福山は『龍馬伝』以来に同役を演じた濱田を「今回は、非常に研究されたと聞きました。2人の淡い恋を見事に表現されていたと思います」と称賛した。
◆「映画ラストマン -FIRST LOVE-」
本作は、2023年4月期に放送された、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく痛快バディドラマ「ラストマン -全盲の捜査官-」の映画化。皆実の初恋の人＝ナギサ・イワノワ（宮沢りえ）の学生時代を當真、皆実の学生時代を濱田が演じた。（modelpress編集部）
