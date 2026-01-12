大河“前田利家の妻・まつ役”菅井友香、脚本家「チャーミングに見える」に喜ぶ
女優の菅井友香（30歳）が、1月11日に放送された情報番組「どーも、NHK」（NHK）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家の妻・まつ役を演じることについて、脚本の八津弘幸氏から「チャーミングに見えるんじゃないかな」と言われ喜んだ。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家の妻・まつ役として出演している菅井友香が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。菅井は自分の演じるまつについて「とても賢くて、でも肝の据わっている、とても強さのある女性だな、という風に感じたので、2男9女を育てていくたくましさと、あと何より、利家を大切に思う、家族を大切に思う気持ちをとても大切に演じさせて頂けたらな、と思います」とコメント。
脚本を務める八津弘幸氏もVTR出演し、菅井について「まつは利家に天下を取って欲しい、と思っていた奥さんなんじゃないかな？ と想像していまして、なので、強気な女性のキャラクターとして描いている部分もあるんですけれども、まつを菅井さんが演じてくれることになって、なんか、逆にそれがチャーミングに見えるんじゃないかな、と思ってすごく楽しみにしております」と話す。
菅井は「うれしい！ちょっと感動しちゃいました」喜び、「チャーミングになっているかわからないんですけれども、そういう風に思って頂けるのはとても嬉しく励みになります」と語った。
