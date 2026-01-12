韓国売れっ子芸人と対立中の元マネ、告訴直前の“号泣通話”の真相は「自分からかけたことは…」

コメディエンヌのパク・ナレと法的紛争中の元マネージャーのA氏が、自身を巡るさまざまな疑惑についてコメントを発表し、反論した。

1月12日、A氏はメディアに提出したコメントを通じて、退社後から最近浮上した疑惑までの過程を時間列に説明し、特に「5億ウォン（約5400万円）示談金要求説」「4大保険未加入同意説」など、核心的な争点について「すべて事実ではない」と線引きをした。

A氏によると、去る2025年11月9日に退社した後、パク・ナレ側の経理チームと未払いの賃金や退職金問題について話し合ってきており、同月11日、パク・ナレ側が新たに選任した社労士から連絡を受けた。

続けて、11月19日、社労士とチーム長B氏が出席した場で、賃金の未払いと退職金問題について議論したが、11月23日からはパク・ナレ側の弁護士が直接連絡し、継続的な対面を要求したと主張した。

A氏は、「11月24日午前にはチーム長と共謀する場合、拘束されうるという趣旨の発言まで聞いた」として、「圧迫を目的とした発言と感じられた」と明らかにした。その後、彼女は法律相談を経て、本格的な法的対応に乗り出すことになったと説明した。

騒動になった明け方の通話と対面についても、A氏はこれまでの主張とは異なる立場を示した。

彼女は、「退社後、パク・ナレに先に電話をかけたことは1度もない」として、「問題になった12月8日夜中の2度の通話もやはり、両方パク・ナレが先にかけてきた電話だ」と述べた。

公開された録音で、自身が泣きながらパク・ナレと飼い犬「ボクドリ」を心配したことに関しては、「パク・ナレが通話している途中にボクドリに言及し、心配を誘導し、これをきっかけに連絡が続いた」と主張した。

続けて、夜中会ったことについて、A氏は「パク・ナレ、パク・ナレの彼氏、デザイナー、そして私までともにした場であり、約3時間続いたが、示談、示談金額、告訴・取り下げの話は1度も出てこなかった」と強調した。

パク・ナレ側が主張した「5億ウォン示談金要求」については、「私が提案したり言及したりした事実自体ない」として、「金額に関する話は、パク・ナレが弁護士費用に対する不満を吐露して言ったことがすべてだ」と反論した。

A氏、お金ではなく謝罪を望んだと明らかにした。彼女は、「12月8日、パク・ナレ側に伝達した合意書には、金額を除いた虚偽報告に対する謝罪と事実を認めることだけを要求した」として、「それでもパク・ナレは『お金以外に何が必要なのか』というメッセージを送ってきた」と主張した。

パク・ナレ

その後、交渉が決裂すると、パク・ナレ側が恐喝未遂の疑いで自身を告訴したというのがA氏の説明だ。

4大保険と給与問題についても、A氏は強く反論した。彼女は「以前の所属事務所JDBでも4大保険に普通に入り、パク・ナレと仕事をしながらも、チーム長とともに持続的に加入を要求した」と語った。

続けて、「金額と保険に関するすべての最終決定は、パク・ナレの同意があってこそ可能だった」と主張した。

「月給に同意した」という主張については、「月給をミーティングの進行費用に使うという趣旨であっただけで、個人の給与を諦めたことはない」と明らかにした。

なお、A氏は自身を経歴のない新人マネージャーと表現した報道についても、「事実と違う」として、「10年以上エンターテインメント法人を運営し、練習生の発掘からデビュー、ワールドツアー、アルバム制作まで経験した」と反論した。

また、パク・ナレが過去に前所属事務所の弱点を掴むために、録音を要求したと主張し、関連資料を保管中だと付け加えた。

現在、パク・ナレと元マネージャーA氏側は恐喝、横領、名誉毀損などの疑いを巡り民・刑事手続きを進行中だ。

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。