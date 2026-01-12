藤井聡太王将（23）が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負第1局は後手・藤井が137手で敗れた。藤井は第71期、第72期、前期の掛川城対局で勝利。白くライトアップされた「東海の名城」に4度勝ちどきを響かせることはできなかった。

戦型は得意の角換わり腰掛け銀へ進んだ。そして44手目［後］2二王と入城する。ところが直後、永瀬が［先］3五歩の突き捨てを入れずに49手目［先］2四歩と飛先の歩を切ってきた。「3筋を突き捨てずに指されるのを予想してなかった。認識不足だった」。掛川対局初黒星だけではない。8冠独占直後の23年度竜王戦以来、タイトル戦第1局での連勝記録も15で止まった。変調は、1日目午前から盤上に現れていた。

「本局は苦しい時間が長い将棋だった。より熱戦にできるようにしたい」

終局後は反省の弁を連ねたが、藤井に破られるまでの連勝記録、28連勝の持ち主でもある立会人の神谷広志八段は「終盤までずっと均衡の取れた戦い。社交辞令ではなく好局だった」と評した。とりわけ封じ手前から2日目午前に仕掛けた8筋の攻防から一転、80手目［後］3二王。「プロ的で絶妙な手渡し。相手王を危険地帯へ追い込んで早逃げした」と称賛。見せ場は作った。先手番に移る第2局への期待を抱かせた。