１１日放送のフジテレビ系「すぽると！」で、西武・滝沢夏央内野手が名物企画「プロ野球選手が選ぶ２０２５年１００人分の１位」守備部門で１位に選出された。

滝沢内野手は、最多の２４票を獲得。居並ぶ名手たちの中でもダントツの得票数を得た。投票した打者たちは「彼の所に飛ぶとヒットにならない」「（守備範囲に）打たないように心がけてます」などと絶賛。投手からは「打球が飛ぶとワクワクして見てしまう選手の１人」などの声が寄せられた。

２位は１０票で阪神・中野拓夢内野手。イレギュラーバウンドの多い甲子園を本拠地としながら、守備率９割９分７厘と、抜群の安定感と驚異的な守備範囲が評価を受けた。スタジオの阪神ＯＢ・鳥谷敬氏は「（甲子園は）バウンドの数が多くなるとイレギュラーする可能性が高いので。まずバウンドの数を減らしたいんですね。だから、一歩目のダッシュも必要になってきますし。しかも下が土なので。そういう部分での負担もかなりあると思う」と解説。

つづけて鳥谷氏は、中野選手の特徴として「一番はポジショニングですね。セカンドのポジショニングなんですけど。中野選手、非常に後ろを守ってるんですよ。当然、後ろを守れば、その分だけ守備範囲広くなるんですけど。土と芝の切れ目とかでイレギュラーしたりとか、足を取られたりもするんで。そういう所を怖がらずに守れているっていうのがスゴい所ですね」と称賛していた。