「第11回上方漫才協会大賞」が12日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で発表され、大賞にはエバース（佐々木隆史＝33、町田和樹＝33）が選出された。

年間を通しての活躍や上方漫才への貢献など、さまざまな視点で評価される大賞の選考理由について、上方漫才協会の中田カウス会長は「作るネタ作るネタすばらしい。本当に力を付けた」と評価。佐々木は「僕はまだしも、町田までもらえるとは」とボケると、町田は「いるでしょ、僕もしゃべってますから。僕もしゃべくり漫才です」とツッコんだ。

2年連続M−1グランプリファイナリストとあって、MCのアインシュタイン河井ゆずるから「今年のM−1も？」と振られると、町田は「やってやりますよ」と力強く言い切った。

新人賞は家族チャーハン（大石＝32、江頭＝35）が選ばれた。大石は「何も言えねえ。来てよかったです」。江頭は「大阪名物、たこ焼き、お好み焼き、家族チャーハンでよろしくお願いいたします」と喜んだ。

特別賞はタカアンドトシ、話題賞はダイタク、劇場賞はガクテンソク、文芸部門賞は滝音、シカノシンプ、ドンデコルテ、ミカボの4組が受賞。レインボーがTHE NEXT CONTE賞を受賞した。