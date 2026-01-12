実は「フェリス女学院大学」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 2位「秋元真夏」を抑えた1位は？
フェリス女学院大学といえば、洗練された雰囲気やお嬢様学校としての印象が根強い存在。出身と聞いて、これまで気づかなかった育ちの良さや教養ある振る舞いに改めて納得がいく人もいるかもしれません。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実はフェリス女学院大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、元乃木坂46でタレントの秋元真夏さんです。2011年に乃木坂46の1期生として加入。学業に専念するため活動休止し、フェリス女学院大学に入学しました。その後4thシングル『制服のマネキン』でサプライズ復帰し、2代目キャプテンを経て2023年2月に卒業しました。
卒業後はバラエティー番組の出演のほか、CM出演や舞台『鍵泥棒のメソッド→リブート』でヒロインを務めるなど、幅広く活躍しています。
回答者からは「そんなに頭が良いイメージがなかったから」（20代女性／千葉県）、「グループでは少し天然な感じだったから」（20代女性／東京都）、「アイドル活動に忙しく大学を出ているイメージがわかないから」（50代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の桐谷美玲さんです。高校在学中のスカウトをきっかけに芸能界デビュー。ファッション誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルや俳優として活動します。大学では映像制作やファッション研究などができる学科を専攻。2年間の休学を経て7年間かけて卒業しています。
俳優としての代表作は映画『ヒロイン失格』（2015年）や月9ドラマ『好きな人がいること』（フジテレビ系／2016年）など。2012年から2018年まで報道番組『NEWS ZERO』（日本テレビ系）のキャスターを務め、同年に俳優の三浦翔平さんと結婚を機に仕事をセーブ。2024年3月にキャスター復帰を果たしています。
回答コメントでは「若くして芸能の道に進んでいるイメージがあった」（30代男性／香川県）、「ぴったり過ぎておもしろく感じてしまいました」（30代女性／京都府）、「高校は千葉でけっこう頭の良いところだったがフェリスとは知らなかった」（30代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
