【算数クイズ】解けると楽しい！ 55、89、144、233に続く数字は？
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！
数字が大きいため複雑な計算が必要に見えますが、実はとてもシンプルなルールで並んでいます。
55, 89, 144, 233, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
55 + 89 = 144
89 + 144 = 233
この法則に従うと、次は「144」と「233」を足すことになります。
144 + 233 = 377
よって、正解は「377」となります。これは自然界のさまざまな現象にも現れることで知られる「フィボナッチ数列」の一部でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字が大きいため複雑な計算が必要に見えますが、実はとてもシンプルなルールで並んでいます。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
55, 89, 144, 233, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：377正解は「377」でした。
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
55 + 89 = 144
89 + 144 = 233
この法則に従うと、次は「144」と「233」を足すことになります。
144 + 233 = 377
よって、正解は「377」となります。これは自然界のさまざまな現象にも現れることで知られる「フィボナッチ数列」の一部でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)