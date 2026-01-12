数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。3桁の数字が並んでいて難しそうに見えますが、計算自体は単純な足し算です！

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！

数字が大きいため複雑な計算が必要に見えますが、実はとてもシンプルなルールで並んでいます。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

55, 89, 144, 233, □

ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。

正解：377

正解は「377」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。

55 + 89 = 144
89 + 144 = 233

この法則に従うと、次は「144」と「233」を足すことになります。

144 + 233 = 377

よって、正解は「377」となります。これは自然界のさまざまな現象にも現れることで知られる「フィボナッチ数列」の一部でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)