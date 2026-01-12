ナンバープレートで地元愛を感じる「九州地方の地名」ランキング！ 2位「福岡」、1位は？
九州各地の地名は方言や祭り、独特の風土など、地域ごとの個性を色濃く映し出しています。ナンバープレートに記された地名から、地元への熱い想いを感じる人も多いようです。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる九州地方の地名」ランキングを紹介します！
福岡ナンバーは福岡市や筑紫野市、糸島市、宇美町などが交付対象地域で、福岡運輸支局が管轄しています。
回答者からは「博多ラーメンや屋台文化など独自の食文化や観光資源も連想され、福岡らしさを強く感じられる」（40代男性／大阪府）、「旅行に行った際に現地の人と話したが、とても地元が好きと言っていた」（20代男性／兵庫県）、「九州地方の中心的な都市名で、地元愛を感じるからです」（60代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
奄美は九州で唯一、全国では初の離島ナンバー。「車にも島のこころを。」をキャッチフレーズに導入されています。
回答コメントでは「離島だから親しみを感じる」（50代男性／徳島県）、「奄美という名前は珍しくて覚えやすく、地域の個性が出せるから」（40代女性／大阪府）、「観光などでメジャーな地名で県名よりピンときたから」（30代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
