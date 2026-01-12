【ひらがなクイズ】脳をフル回転してチャレンジ！ 空欄に共通する2文字を当てよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回はバリエーション豊かな言葉を集めました。柔軟な発想で考えてみてください。
□□あわせ
□□しゅ
□□たてち
あな□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うめ」を入れると、次のようになります。
・うめあわせ（埋め合わせ）
・うめしゅ（梅酒）
・うめたてち（埋立地）
・あなうめ（穴埋め）
自家製を楽しむ人も多い「梅酒」や、足りない部分を補う「穴埋め」など、おなじみの言葉が並びましたね。全く別の意味を持つ言葉が混ざっているのが、この問題の面白いポイントです。脳がリフレッシュできましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
