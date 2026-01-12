「本当に尊敬。学ぶことが多い」“高校No.１”主将の手本は180センチの日本代表DF。目標はセリエA挑戦「守備が上手い人といったらイタリア」【選手権】
１月12日に高校サッカー選手権の決勝がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）と対戦。３−０で快勝し、選手権初制覇とともに史上６校目となるインターハイとの２冠を達成した。
この日も自慢の攻撃力が炸裂した。ボールを失っても即自奪還でマイボールにし、ゲームを支配し続けるなか、19分に日郄元、39分に堀ノ口瑛太、90＋２分に佐々木悠太が得点した。
また、堅守も光らせ、鹿島学園の反撃をシャットアウトした。守備の要はキャプテンの中野陽斗だ。CBとして抜群の対応力を見せ、史上最多の６万人が来場した聖地・国立で躍動した。
「最初（ピッチに）入った時はすごい人がいてびっくりしたけど、プレーしている中では全然いつも通り、自分らしくプレーできた。あれだけ人が見ていて、とても楽しい試合だった」
確かな手応えを感じる中野が強調したのは、先達への感謝だ。
「２冠を成し遂げることができて、本当に色んな人に恩返しができた。この初優勝は自分たちの力だけではない。支えてきてくれた人や先生方、歴代の先輩方が築き上げてきたものが、自分たちの代で実った。自分たちの優勝だけではなくて、神村学園の歴史、歴代の先輩方...神村学園の優勝かなと思う」
この先、J２のいわきFCでプロキャリアをスタートさせる。自身とほぼ同じ180センチの日本代表DF鈴木淳之介に憧れているという。
「身長が自分と変わらないにもかかわらず、ボールを運ぶ能力や対人プレーは海外の選手にも引けを取らないので、本当に尊敬している。学ぶことが多い選手」
昨年に大ブレイクした鈴木は、夏に当時J１の湘南ベルマーレからデンマークの強豪コペンハーゲンに移籍した。中野もゆくゆくは海外挑戦を果たせるか。
「海外でプレーしたい思いはある。イタリアでプレーしたい。自分の中で守備が上手い人といったらイタリアってイメージが強いので、イタリアを目標にしてやっている。もっともっと成長していかないと辿り着かない場所なので、もっともっと頑張りたい」
神村学園の頼れる主将は、Jリーグでさらにレベルアップし、セリエAへのステップアップを目指す。選手権優勝の直後に始まる新たな挑戦に注目したい。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
