「奇跡が起こりましたが…」大会史上６校目の夏冬連覇。神村学園の有村監督が明かした“日の目を見なかった子たち”への感謝【選手権】
［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島） ３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）
大会史上最多６万１４２人の観衆が見守るなか、MUFGスタジアム（国立競技場）で栄冠を手にしたのは神村学園。鹿島学園との決勝は前半19分に日郄元のゴールで先制すると、同30分のPK失敗を引きずることなく、同39分には堀ノ口瑛太のミドル弾で２−０とリードした。そして後半アディショナルタイム（同45分＋２分）に途中出場の佐々木悠太が左足でネットを揺らした一撃もあって、３−０の勝利を収めている。
これで神村学園は、史上６校目の“夏冬連覇”を達成。藤枝東（1966年度）、浦和南（1969年度）、東福岡（1997、2015年度）、国見（2000、2003年度）、青森山田（2021年度）に続いての偉業を成し遂げた。
試合後、神村学園の有村圭一郎監督はこの快挙について次のように述べていた。
「決して狙っていたわけではありませんが、一つひとつ積み上げてくれた子どもたちの努力の結晶です。今年こうやって２冠獲れたという奇跡が起こりましたが、今日まで神村学園を繋いでくれた先輩たちがちょっとずつ積んでくれた結果がこういう形になりました。日の目を見なかった子たちに感謝したいです」
この日２得点に絡む大活躍を見せた堀ノ口は「史上６校目ということで、この１年の目標にしていたので達成できて本当に嬉しいです」と話すが、それも先輩たちの歩んできた歴史があったから。これまで神村学園に携わってきた全ての人々の歩みがあってこそ辿り着いた夏冬連覇。まさに“積み重ねの結晶”と言える偉業だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
