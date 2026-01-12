13日は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海からオホーツク海に進み、寒冷前線が北陸地方を通過する予想です。その後、14日にかけて日本付近は西高東低の気圧配置となる見込みです。

このため、新潟県では、低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する予想。また、13日昼前から夜遅くにかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みです。予想より低気圧が発達した場合には、暴風警報を発表する地域や警報級の高波となる地域が拡大するおそれがあります。



■風の予想

13日に予想される最大風速（最大瞬間風速）



下越 陸上 18メートル（30メートル）

下越 海上 20メートル（30メートル）

中越 陸上 15メートル（30メートル）

中越 海上 20メートル（30メートル）

上越 陸上 15メートル（30メートル）

上越 海上 20メートル（30メートル）

佐渡 陸上 20メートル（30メートル）

佐渡 海上 20メートル（30メートル）



14日に予想される最大風速（最大瞬間風速）



下越 陸上 14メートル（25メートル）

下越 海上 16メートル（30メートル）

中越 陸上 12メートル（25メートル）

中越 海上 16メートル（30メートル）

上越 陸上 12メートル（25メートル）

上越 海上 17メートル（30メートル）

佐渡 陸上 18メートル（30メートル）

佐渡 海上 18メートル（30メートル）

■波の予想

13日に予想される波の高さ

下越 5メートル

中越 5メートル

上越 5メートル

佐渡 6メートル



14日に予想される波の高さ

下越 5メートル うねりを伴う

中越 5メートル うねりを伴う

上越 5メートル うねりを伴う

佐渡 6メートル うねりを伴う

■気象台の注意呼びかけ

佐渡では、13日昼前から夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒し、13日夕方から14日にかけて高波に警戒してください。下越では、13日夕方から夜のはじめ頃にかけて強風に注意・警戒し、新潟県では、13日昼前から14日にかけて高波に注意・警戒してください。



また、13日昼前から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。