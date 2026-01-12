タレントのマツコ・デラックスが１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。年を取ることについて私見を述べる一幕があった。

この日が成人の日ということで視聴者生投票のテーマ「大人って楽しいですか？」について聞かれると「全然、楽しくないわよ」と、つぶやいたマツコ。

共演の株式トレーダー・若林史江さんに「でも、若い時に戻りたいとは思わなくない？」と聞かれると「ああ、それはない。若い頃はもっと楽しくなかったもん」と返答。

若林さんが「年取って大人になっていく方が楽しいよね。劣化はするけれども」と続けると「（年を取ることで）どうでも良くなってくるからじゃない？ 一個一個のことにうじうじ悩んでる場合じゃないじゃない、もう。若い頃って経験がないからさ。たいしたことじゃなくても何日も悩んだりしない？ あのレベル（の悩み）が、どうでもよくなってくるよね」とマツコ。

「それよりも生き死にの問題とかの方が大きくなってくるじゃない、年取れば取るほどさ。あと、子供ができたりするとさ、違う命の問題とかも出てくるとさ。どうでもよくなってくるよね、ちっちゃいこととか」と続けた後、「楽しさだけで言ったら若い方が楽しくない？」と問いかけ。

「責任がない分、楽しかった気がするんだよね」と振り返ると「どうでもいいが一番近い気がする。なんかもう、どうにもならないことが分かったし」と結論づけていた。