¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÏÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£²Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÄ¥¤êº¹¤·¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î±Ô¤¤½ÐÂ¤«¤é¤Î¤â¤í¼ê¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤Î¤ÉÎØ¤ÇÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²¼¼êÅê¤²¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤ÉÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤â¤íº¹¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÃÙ¤ì¤Æ´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁêËÐ¤ò¼è¤í¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½éÆü¤«¤éÏ¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£