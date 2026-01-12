菅井友香、大河ドラマ「豊臣兄弟！」が「面白すぎて！1話は3回見ました」
女優の菅井友香（30歳）が、1月11日に放送された情報番組「どーも、NHK」（NHK）に出演。自身も出演している大河ドラマ「豊臣兄弟！」について「面白すぎて！1話は3回見ました」と語った。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家の妻・まつ役として出演している菅井友香が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。菅井は「早く見ていただきたくて、どきどきしていたんですけれど、面白すぎて！1話は3回見ました」と語る。
菅井は「大河ドラマに出演させていただくのは夢の1つだったので、今回『豊臣兄弟！』でまつを演じさせていただけるのとっても嬉しいです」と話し、菅井自身は学生時代歴史の勉強に苦労したが、「今回の脚本を読ませて頂いていると自然と情景が思い浮かんできたり、とてもわかりやすくて、映像でみるとまた楽しくて、学んでっていう感覚でなくて、知ることができるんじゃないかなと思いました」と語った。
