こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のVLT（超大型望遠鏡）が観測した銀河「NGC 4435」と「NGC 4438」。

左上がNGC 4438で、右下がNGC 4435です。

おとめ座の方向、約5000万光年先にある2つの銀河を、ESOは「The Eyes of the Virgin（おとめ座の目）」と表現しています。

【▲ ESOのVLT（超大型望遠鏡）が観測した銀河「NGC 4435（右下）」と「NGC 4438（左上）」（Credit: ESO）】

NGC 4435とNGC 4438は、1000以上の銀河で構成された「おとめ座銀河団」に属しています。

2つの銀河は約10万光年離れていますが、現在観測されている状態から約1億年前に、約1万6000光年まで接近した可能性があります。

また、ここには写っていませんが、視野外の左下方向にある楕円銀河「M86（Messier 86）」とNGC 4438をつなぐ電離水素ガスのフィラメント構造が見つかっていることから、M86と接近・衝突した可能性が示唆されます。

かつてのNGC 4438は渦巻銀河だったとみられていますが、過去に他の銀河と衝突したことで形がゆがんだと考えられています。数多くの銀河が集まるおとめ座銀河団は銀河どうしの衝突が起こりやすい環境ですから、NGC 4438はNGC 4435とM86の両方と衝突したことがあるのかもしれません。

冒頭の画像はVLTの観測装置「FORS2」で取得したデータを使って作成されたもので、ESOから2011年8月24日付で公開されました。

本記事は2019年5月2日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

