リバプールDFブラッドリーが近日中に手術…ヒザの負傷により今季絶望、W杯欧州POも欠場へ
リバプールは北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが手術を行うことを発表した。
8日に行われたプレミアリーグ第21節アーセナル戦で先発出場したブラッドリーだが、後半アディショナルタイムに負傷。DFジョー・ゴメスとの交代を余儀なくされ、ピッチを後にした。
英『BBC』によると、ブラッドリーは骨と靭帯の損傷を含む深刻なヒザの負傷のため、近日中に手術を受ける予定。前十字靭帯とは関係ないようだが、今シーズンの復帰は絶望的だと報じられている。
北アイルランド代表は3月に北中米W杯・欧州予選プレーオフ準決勝でイタリア代表と対戦予定となっているが、ブラッドリーは欠場へ。仮に北アイルランドがW杯出場権を獲得しても、ブラッドリーの本大会への出場は危ぶまれているようだ。
