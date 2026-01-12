今年度「二十歳」になるのは、2005年4月2日～2006年4月1日までに生まれた人たちです。

県内では過去最少を記録した昨年度を98人上回る、1万2180人となりました。

20年前の県内を振り返ります。

▽新施設の誕生

【県美術館】2005年4月23日

長崎水辺の森公園一角にオープン。総工費は約85億円で建設。

【長崎歴史文化博物館】2005年11月3日

11月3日 文化の日にオープン。県と市の共同出資約80億円で建設。

【女神大橋道路】2005年12月11日

「世界新三大夜景」のシンボル。

建設決定から14年を経ての開通。

【新西海橋】2006年3月5日

佐世保市と西海市を結ぶ新西海橋完成。

海面から高さは38mで、名物の渦潮をみれる歩道橋も設置。

▽出来事

■「新 長崎市」誕生 2006年1月4日

琴海町の編入合併に伴う、新「長崎市」が誕生。

■高齢者施設火事 2006年1月8日

大村市の陰平町「やすらぎの里さくら館」全焼入所者7人が死亡。

■プロ野球 城島選手がメジャーへ 2006年1月25日

佐世保市出身の城島 健司選手が、シアトルマリナーズ入団。

■「南島原市」」「新 佐世保市」誕生 2006年3月31日

島原半島南部の8町が合併した「南島原市」

佐世保市に2町が編入合併した、新「佐世保市」誕生

■『長崎さるく博』開幕 2006年4月1日

長崎のまちを歩きながら歴史や文化、生活などを体感する日本初の街歩き博覧会『長崎さるく博』開幕。