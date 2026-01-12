20年前の県内の出来事は？2005年度生まれ「成人の日」二十歳は県内1万2180人《長崎》
今年度「二十歳」になるのは、2005年4月2日～2006年4月1日までに生まれた人たちです。
県内では過去最少を記録した昨年度を98人上回る、1万2180人となりました。
20年前の県内を振り返ります。
▽新施設の誕生
【県美術館】2005年4月23日
長崎水辺の森公園一角にオープン。総工費は約85億円で建設。
【長崎歴史文化博物館】2005年11月3日
11月3日 文化の日にオープン。県と市の共同出資約80億円で建設。
【女神大橋道路】2005年12月11日
「世界新三大夜景」のシンボル。
建設決定から14年を経ての開通。
【新西海橋】2006年3月5日
佐世保市と西海市を結ぶ新西海橋完成。
海面から高さは38mで、名物の渦潮をみれる歩道橋も設置。
▽出来事
■「新 長崎市」誕生 2006年1月4日
琴海町の編入合併に伴う、新「長崎市」が誕生。
■高齢者施設火事 2006年1月8日
大村市の陰平町「やすらぎの里さくら館」全焼入所者7人が死亡。
■プロ野球 城島選手がメジャーへ 2006年1月25日
佐世保市出身の城島 健司選手が、シアトルマリナーズ入団。
■「南島原市」」「新 佐世保市」誕生 2006年3月31日
島原半島南部の8町が合併した「南島原市」
佐世保市に2町が編入合併した、新「佐世保市」誕生
■『長崎さるく博』開幕 2006年4月1日
長崎のまちを歩きながら歴史や文化、生活などを体感する日本初の街歩き博覧会『長崎さるく博』開幕。