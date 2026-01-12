『第十一回上方漫才協会大賞』エバースが大賞 『M-1』の雪辱果たす たくろう＆ドンデコルテら47組がノミネート
上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』が12日、大阪・なんばグランド花月で開催され、大賞にエバース（佐々木隆史、町田和樹）が選ばれた。
【写真】なんばグランド花月で漫才を披露…上方漫才協会大賞に決定したエバース
大阪のお笑い芸能文化の継承と発展のため、若手芸人を育成しサポートする上方漫才協会主催の「上方漫才協会大賞」は今回で11回を数える。第1回目はアインシュタイン、そして前回はドーナツ・ピーナツが大賞を受賞した。
大賞には、2025年に活躍した芸人を各分野のプロデューサーの推薦により47組がノミネート。ツートライブ（『THE SECOND』王者） 、 ロングコートダディ（『キングオブコント2025』王者） 、 ニッポンの社長（『ダブルインパクト』王者） 、 たくろう（『M-1 グランプリ 2025』王者） 、 エバース（『ABCお笑いグランプリ』王者）などが名を連ねた。また、たくろうのほか、ドンデコルテもノミネート。『M-1 グランプリ 2025』最終決勝戦に進出した3組の中で、エバースが雪辱を果たした。
中田カウス会長からトロフィーを手渡された佐々木は「町田までもらえるとは…」とコメントし笑いを誘った。また町田は今年の『M-1』について言及。「やってやりますよ！」と意気込みを見せた
■『第十一回上方漫才協会大賞』結果
大賞：エバース（佐々木隆史、町田和樹）
特別賞：タカアンドトシ（タカ、トシ）
新人賞：家族チャーハン（大石、江頭）
話題賞：ダイタク（吉本大、吉本拓）
劇場賞：ガクテンソク（よじょう、奥田修二）
文芸部門賞：滝音（秋定遼太郎、さすけ）、シカノシンプ（北川 、ゆのき）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、ミカボ（土屋翼、山田裕磨）
THE NEXT CONTE賞：レインボー（ジャンボたかお、池田直人）
■これまでの上方漫才協会大賞者
アインシュタイン
吉田たち
トット
見取り図
ミキ
ミルクボーイ
すゑひろがりず
天才ピアニスト
ダブルヒガシ
ドーナツ・ピーナツ
