高市首相が地元・奈良入り…親族の墓や安倍元首相の慰霊碑訪問　13日の日韓首脳会談の開催地

13日の日韓首脳会談を前に、高市首相が開催地で自身の地元の奈良に入りました。

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談に向け、首相就任後初めて“お国入り”した高市首相は、奈良市内で親族の墓や安倍元首相の慰霊碑を訪ね、手を合わせました。

1月召集される予定の通常国会の冒頭で衆議院の解散に踏み切るのか、高市首相の最終判断が注目されるなか、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は12日午前、東京都内で会談しました。

会談で両代表は、次の衆院選でこれまでより高いレベルでの協力や連携を模索することで一致し、今後、具体的な協力の在り方を協議します。

立憲民主党・野田代表：

基本路線が一致する我々であるから、しっかりと選挙でも協力していこうではないかいうことをお話させていただき、中道改革の拡充という意味で意見の一致をさせていただいた。個々の選挙区はいろいろあるけれども、大同団結していくことに限ると思う。

公明党・斉藤代表：

一緒に戦っていきたいということなので、我々としては前向きに検討していきたい。具体策を話す意味でこれからも野田代表と会うということは十分に考えられる。

また、国民民主党の玉木代表が11日夜、衆院選候補者の追加募集を表明するなど、解散に備える動きが活発化しています。