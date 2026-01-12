『たくろうのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が、1月13日（火）深夜1時〜3時に生放送されることが決定した。

たくろうは、2016年結成のお笑いコンビ。大阪を中心に活動し、長い下積み時代を経て、『M-1グランプリ2025』で史上最多1万1521組の漫才師の頂点に立ち、第21代王者となった。さらに年末に放送された『オールザッツ漫才2025』の1分間ネタバトルでも優勝、NHK『紅白歌合戦』にも出演し、水森かおりと紅白ドミノチャレンジ企画を大いに盛り上げた。

今まさに大活躍中で、2026年の顔となること間違いなしのたくろうが『オールナイトニッポン』に初登場。当日は2人のトークに加えてさまざまな企画も実施予定。番組ではたくろうへの質問、メッセージなどもメールで募集中。詳細は追ってオールナイトニッポン公式X（@Ann_Since1967）で発表予定。

たくろう コメント

■きむらバンド

まさかまさかのオールナイトニッポンにたくろうが！

ありがたすぎます！！

赤木寝ないように見張っておくので頑張ります!!

■赤木裕

まさかこんなに早くあのラッパの出囃子のラジオに出れる日が来ると思いませんでした！！

確実にたくろうのM-1ドリーム一覧にラインナップされる出来事です!!

体調壊さない程度に喋ります!!

番組情報

『たくろうのオールナイトニッポン』

ニッポン放送

2026年1月13日（火）深夜1時〜3時 生放送

出演者：たくろう（赤木裕・きむらバンド）メールアドレス：takurou@allnightnippon.com

Xアカウント：@Ann_Sonce1967

番組ハッシュタグ：#たくろうANN

©ニッポン放送

