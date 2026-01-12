Number_i¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¡Ö3XL¡×¤ÇÉ½Âê¶Ê½é¤Î¡ÉÎø°¦¥½¥ó¥°¡ÉÄ©Àï
Number_i¤¬¡¢¿·ºî¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö3XL¡×¤ò1·î29Æü(ÌÚ)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö3XL¡×¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Î¸ú¤¤ ¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤¿Number_i¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢É½Âê¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÎø°¦¥½¥ó¥°¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Number_i 2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹½éÆü¤Ë580Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉHot Albums¡É¡¦¡ÉDownload Albums¡É¡¦¡ÉArtist 100¡É¤Ç½é½µ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡É Hot Albums¡É¤Ç¤Ï4ÅÙ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹4¥ö·î¸å¤Îº£¤âTOP5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢ºÆÀ¸¿ô ¤ÏÎß·×3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¤¤À¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö3XL¡×
2026Ç¯1·î29Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
