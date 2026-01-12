STARGLOW、デビューシングル「Star Wish」MVティザー & リリースカレンダー公開
STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」リリースへ向けたMVティザー映像およびリリースカレンダーを公開した。
リリースカレンダーでは、本日公開のMVティザーを皮切りに各種コンテンツが続々公開される予定となっており、21日(水)のCDリリースに先駆け、タイトル曲「Star Wish」は19日(月)0時より先行配信リリース、20時にはミュージックビデオが公開されることもアナウンスされている。
さらに19日(月)のMV公開前には、YouTubeおよびLINE VOOMにて『Debut Single ‘Star Wish’ Release Party』生配信も実施される。詳細はSTARGLOWオフィシャルサイトやSNSにて後日告知予定。
1月21日(水)リリースのデビューシングル『Star Wish』は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ’26」を含む全4曲を収録。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」(約49分)、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」(約59分)を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック(28P)付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」(約22分)をコンパイル。
さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
なお、STARGLOWはこのデビューシングルを携え、1月31日(土)・2月1日(日)に横浜BUNTAIでの初の単独イベント＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞の開催も控えている。
◾️「Star Wish」
2026年1月21日（水）リリース
購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish
▼CD収録内容（全品番共通）
001.Star Wish
02.My Job
03.Love Myself ’26
04.PIECES -STARGLOW Ver.-
◆初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61644/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードA (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DVD収録内容
・Star Wish -Music Video-
・Star Wish -Behind The Scenes-
◆初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61645/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードB (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DVD収録内容(予定)
・撮り下ろし特典映像(タイトル未定)
◆通常盤【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61646
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典（封入） : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61647/B
価格 : \4,620（封入）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61648/B
価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
DVD・Blu-ray収録内容 (AVC1-61647/B・AVC1-61648/B 共通)
・Star Wish -Music Video-
・Star Wish -Behind The Scenes-
・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]
・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-
◆BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！
[販売期間：11月27日（木）23:59まで]
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】
初回生産限定
同梱 : CD+バンドルグッズ ([Star Wish] Keyring・オリジナル集合トレーディングカード付き)
品番 : AVZ1-61649
価格 : \3,795（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアル
◆応募抽選特典シリアルコード内容
「Star Wish」のリリースを記念して各形態(初回生産分)に封入されている応募抽選特典シリアルコードでご応募頂ける特典となります。
＜特典内容＞
1つのシリアルコードで1口分の応募が可能となります。
A賞：Talk Show & Greeting ＠北海道／東京／愛知／大阪／福岡
（ご招待：各会場500名様）
※トークとお見送りを予定しております
※日程や詳細は後日ご案内予定
B賞：直筆サイン入りジャケットサイズフォトカード (50名様)
応募者全員：オリジナル動画コメント
＜対象商品＞
初回盤A SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61644/B
初回盤B SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61645/B
通常盤 SG(スマプラ対応) \1,595（税込） AVCD-61646
BMSG MUSIC SHOP専売商品(SG(スマプラ対応)+グッズ) \3,795 (税込) AVZ1-61649
＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞
2026年1月31日(土)
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年2月1日(日)
OPEN 13:00 / START 14:00
OPEN 17:00 / START 18:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
https://starglow.tokyo/news/live/306/
＜︎STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞配信概要
販売ページ：https://bmsg.shop/pages/starglow-debut-showcase-wish-upon-a-star
・販売期間
2025年12月25日(木)〜2026年2月28日(土)
※STARGLOW Official Fan Club限定販売になります。ファンクラブにご入会されていない方は、下記よりご入会の上、ご購入ください。
新規入会：https://bmsg.shop/pages/starglow-fc-members
・購入者特典(デジタル特典)
直筆メッセージ入り画像
Special Message Movie
※購入者特典は、配信開始後にライブ本編視聴ページへ掲載予定です。
STARGLOW Official Fan Clubでは、STARGLOWと一緒にライブ映像を視聴するウォッチパーティーも開催予定。
※詳細は、後日別途
・配信期間
2026年2月上旬〜2026年2月28日(土)
・視聴チケット料金
3,500円(税込)
