コーデのマンネリ化 →【GUのブルーシャツ】で解決！ 40・50代の垢抜け♡「サマ見えコーデ」

コーデがなんだかあか抜けない……と感じたら、頼ってみてほしいのが色の力。【GU（ジーユー）】のブルーシャツなら、40・50代の大人コーデにちょうどいい清潔感と抜け感を叶えてくれるかも。今回はおしゃれスタッフによる、ブルーシャツを使った「サマ見えコーデ」をご紹介します。

シャツレイヤードで作るきれいめカジュアルコーデ

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ブルーシャツの魅力は、レイヤードしたときにも引き立ちます。きちんと感とこなれ感のバランスが絶妙で、通勤からお出かけまで幅広く活躍。ネイビーのボーダーニットを重ねれば、ほどよく知的で落ち着いた印象に。白パンツを合わせることで、全体が重くならず軽快な仕上がりになります。

ブラックコーデの差し色で一気にあか抜け

黒を基調にしたコーデにマンネリを感じたときも、ブルーシャツを差し色として投入すれば即抜け感をプラスできそう。顔まわりにブルーが入ることで、モードな着こなしに知的で爽やかな雰囲気を添えてくれます。カジュアルなパーカーと合わせてもきちんと感をキープしやすく、大人のカジュアルコーデにぴったりです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

