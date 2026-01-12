「なぜこんな暗い時間に？」早朝5時半、杖をつき手を取り合って歩く老夫婦。その『優しい理由』とは

朝のウォーキングですれ違うご夫婦。ある朝、休憩する2人に声をかけると、その時間を選ぶ理由を教えてくれました。思わず胸があたたかくなった、筆者のエピソードです。

ゆっくりとした足取り

朝5時半のウォーキングが日課になっている私。決まった時間に外へ出ると、まだ夜の名残が漂うような薄暗さが残っています。

そんな中、いつもすれ違う高齢のご夫婦がいます。女性は杖をつき、もう片方の手は男性とつないでいます。ゆっくりと同じ歩幅で、一歩一歩確かめるように進む姿が印象的です。

夏のうちは、その仲むつまじい雰囲気にただ心が和むだけでした。



しかし、季節が変わってもなお、寒く暗い時間に歩き続ける2人を見ているうち、「大丈夫なのかな」と心のどこかで気にかけるようになりました。

ときどき足取りが重そうに見える朝もあり、そのたびに心配になりました。

公園のベンチで休む姿

ある日のこと。コース途中の小さな公園で、女性がベンチに腰を掛け、男性に支えられている場面に出くわしました。

肩で静かに息を整えている女性の姿を目にし、自然と足が止まりました。しばらく迷ったものの、思い切って「大丈夫ですか？」と声をかけました。

女性は顔を上げ「大丈夫よ、ちょっと休憩しているだけなの」と笑顔を見せてくれました。その表情に少し安心したとき、男性が隣で続けました。