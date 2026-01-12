Mr.Children、日曜劇場『リブート』主題歌の新曲「Again」配信決定
Mr.Childrenが、新曲「Again」を1月19日に配信することが決定した。本楽曲は1月18日から放送スタートのTBS系 日曜劇場『リブート』主題歌だ 。
公開となった新曲「Again」の配信ビジュアルは森本千絵(goen°) が担当したもの。さらに配信同日1月19日に放送されるTBS音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』への出演も発表となった。
すでにニューアルバム『産声』のリリースも決定している中、本作「Again」発表を皮切りに、今後展開されていくバンドの新しい物語にご注目を。
■デジタルリリース「Again」
2026年1月19日(月)配信開始
※TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
■日曜劇場『リブート』
放送日時：2026年1月18日(日)スタート
※毎週日曜よる9:00〜9:54 (初回は25分拡大 よる9:00〜10:19)
▼スタッフ
製作著作：TBS
脚本：黒岩勉
主題歌：Mr.Children「Again」(TOY’S FACTORY)
音楽：大間々昂 木村秀彬
プロデュース：東仲恵吾
協力プロデュース：國府美和
演出：坪井敏雄 田中健太 元井桃
▼出演者
早瀬陸／儀堂 歩：鈴木亮平
幸後一香：戸田恵梨香
冬橋 航：永瀬廉(King & Prince)
足立 翼：蒔田彩珠
寺本恵土：中川大輔
霧矢直斗：藤澤涼架
寄居 俊：藤田ハル
早瀬拓海：矢崎滉
桑原 瞳：野呂佳代
菊池：塚地武雅(ドランクドラゴン)
安藤：津田篤宏(ダイアン)
真北正親：伊藤英明
三上章大：池田鉄洋
海江田 勇：酒向芳
儀堂 麻友：黒木メイサ
早瀬良子：原田美枝子
合六 亘：北村有起哉
▼第1話あらすじ
ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海が前触れもなく失踪し、息子の拓海(矢崎滉)と母の良子(原田美枝子)とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩(鈴木亮平)から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇(酒向芳)から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘(北村有起哉)は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航(永瀬廉)と財務担当・幸後一香(戸田恵梨香)の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼(蒔田彩珠)らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート(再起動)を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬(鈴木亮平)。しかし、儀堂には監察官・真北正親(伊藤英明)の執拗な監視が待っていて…。
・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/
・公式X：＠reboot_tbs
・公式Instagram：reboot_tbs
・公式TikTok：＠reboot_tbs
■ニューアルバム『産声』
2026年3月25日発売
All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai
Produced by Mr.Children
【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)
・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚
【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)
・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚
CD収録内容：全形態共通
●ショップ先着購入特典
・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード
・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー
・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー
・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ
・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ
・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル
・全国CDショップ：「産声」ステッカー
※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。
※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。
※特典絵柄は後日発表いたします。
特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
■＜Mr.Children Tour 2026＞開催決定
04月04日(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
04月05日(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
04月11日(土) 神奈川・横浜アリーナ
04月12日(日) 神奈川・横浜アリーナ
04月25日(土) 愛知・日本ガイシホール
04月26日(日) 愛知・日本ガイシホール
05月09日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
05月10日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
05月16日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
05月17日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
05月30日(土) 大阪・大阪城ホール
05月31日(日) 大阪・大阪城ホール
06月13日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川
06月14日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川
06月20日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
06月21日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
06月27日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
06月28日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月03日(土) 福井・サンドーム福井
10月04日(日) 福井・サンドーム福井
10月24日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ
10月25日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ
10月31日(土) 東京・有明アリーナ
11月01日(日) 東京・有明アリーナ
11月14日(土) 佐賀・SAGAアリーナ
11月15日(日) 佐賀・SAGAアリーナ
11月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
11月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
特設サイト：http://tour.mrchildren.jp
