■日曜劇場『リブート』

放送日時：2026年1月18日(日)スタート

※毎週日曜よる9:00〜9:54 (初回は25分拡大 よる9:00〜10:19)

▼スタッフ

製作著作：TBS

脚本：黒岩勉

主題歌：Mr.Children「Again」(TOY’S FACTORY)

音楽：大間々昂 木村秀彬

プロデュース：東仲恵吾

協力プロデュース：國府美和

演出：坪井敏雄 田中健太 元井桃

▼出演者

早瀬陸／儀堂 歩：鈴木亮平

幸後一香：戸田恵梨香

冬橋 航：永瀬廉(King & Prince)

足立 翼：蒔田彩珠

寺本恵土：中川大輔

霧矢直斗：藤澤涼架

寄居 俊：藤田ハル

早瀬拓海：矢崎滉

桑原 瞳：野呂佳代

菊池：塚地武雅(ドランクドラゴン)

安藤：津田篤宏(ダイアン)

真北正親：伊藤英明

三上章大：池田鉄洋

海江田 勇：酒向芳

儀堂 麻友：黒木メイサ

早瀬良子：原田美枝子

合六 亘：北村有起哉

▼第1話あらすじ

ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海が前触れもなく失踪し、息子の拓海(矢崎滉)と母の良子(原田美枝子)とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩(鈴木亮平)から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇(酒向芳)から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘(北村有起哉)は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航(永瀬廉)と財務担当・幸後一香(戸田恵梨香)の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼(蒔田彩珠)らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート(再起動)を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬(鈴木亮平)。しかし、儀堂には監察官・真北正親(伊藤英明)の執拗な監視が待っていて…。

・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/

・公式X：＠reboot_tbs

・公式Instagram：reboot_tbs

・公式TikTok：＠reboot_tbs